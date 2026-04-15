Un emendamento presentato da due senatori del Partito Democratico riguarda le aliquote dei carburanti e la tutela delle isole maggiori. La proposta mira a ridurre del 50% le accise sui carburanti e a garantire la continuità territoriale per Sicilia e Sardegna. I senatori, entrambi eletti in regioni insulari, hanno sottolineato l’obiettivo di sostenere le comunità locali attraverso queste misure. La proposta sarà valutata nelle prossime fasi del procedimento legislativo.

Un emendamento dei senatori pd Antonio Nicita e Marco Meloni, eletti rispettivamente in Sicilia e Sardegna e componenti della Bicamerale Insularità, al decreto-legge sui prezzi petroliferi propone di dimezzare le accise per i consumatori finali di Sicilia e Sardegna nell’anno 2026, che si cumulano al taglio temporaneo predisposto dal Governo, e di introdurre un obbligo per le raffinerie insulari di riservare quote di prodotto ad aeroporti e porti locali. La riduzione delle accise, per tutto il 2026, cumulabile con i tagli emergenziali del decreto, trova fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione sull'insularità. Ai prezzi medi odierni la proposta dei senatori dem comporterebbe una riduzione percentuale di circa il 13-15% su prezzo benzina, di circa il 13% su prezzo gasolio, di circa il 7% su GPL.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Carburanti, dimezzare le accise e tutelare la continuità territoriale per Sicilia e Sardegna”: l’emendamento del Pd

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