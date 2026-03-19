Carburanti taglio delle accise per 20 giorni Critiche del Pd

Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni, con una riduzione di 25 centesimi al litro e un calo dell’Iva. La misura, immediatamente efficace, ha suscitato critiche da parte del Partito Democratico. La decisione mira a ridurre i costi per i consumatori, anche se le reazioni politiche sono state divergenti.

Iter immediato per il decreto carburanti approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio delle accise di 25 centesimi scatta dunque già oggi, 19 marzo. Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1dopo il via libera del Consiglio Una mossa anti-speculazione. E per contenere, con un taglio di 25 centesimi al litro, i costi saliti alle stelle dei rifornimenti dal benzinaio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Carburanti, taglio delle accise per 20 giorni. Critiche del Pd Articoli correlati Taglio alle accise per 20 giorni e lotta a speculazioni: tutte le misure del dl carburantiLa lotta alle speculazioni, gli aiuti all'autotrasporto per evitare che le fiammate del greggio arrivino fino agli scaffali dei supermercati e il... Taglio alle accise per 20 giorni, lotta a speculazioni, social card: tutte le misure del dl carburantiLa lotta alle speculazioni, gli aiuti all'autotrasporto per evitare che le fiammate del greggio arrivino fino agli scaffali dei supermercati e il... Tutto quello che riguarda Carburanti taglio delle accise per 20... Temi più discussi: Caro carburanti, dal Cdm via libera a decreto legge per ridurre prezzi; Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante; Carburanti, nessun taglio accise in Cdm. Gasolio oltre 2,6 euro in autostrada; Carburanti: Urso, con protrarsi conflitto possibili rischi approvvigionamento materie prime critiche. Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle acciseUna manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Giorgia Meloni cerca di mettere un fermo ... ilmattino.it Dl carburanti: cosa prevede il taglio di 25 centesimi e le misure anti?speculazioneIl decreto del 18 marzo 2026 prevede un taglio temporaneo delle accise, un credito d'imposta per gli autotrasportatori e un meccanismo per contrastare la speculazione sui prezzi dei carburanti ... notizie.it MACERATA - I continui ko dei due elevatori al centro delle critiche del Terzo polo: «A pagarne il prezzo sono i cittadini. Il tema non è solo la sicurezza, ma l’impatto economico, sociale e culturale sulla città» - facebook.com facebook La Biennale sta cercando di respingere le critiche sul padiglione russo organizzando, come annunciato sul Foglio, una celebrazione di Florenskij spacciandolo per dissidente quando, invece, secondo Putin è uno dei pensatori di riferimento del concetto imper x.com