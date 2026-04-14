Frosinone Scalo il sindaco Mastrangeli accoglie il nuovo comandante dei carabinieri

Il sindaco di Frosinone ha incontrato il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Frosinone Scalo. Durante l'incontro, è stato ufficialmente presentato il Maresciallo Capo Fabio Volpe, che assume il ruolo di comandante. L'incontro si è svolto nel rispetto delle procedure istituzionali, senza ulteriori dettagli sui contenuti della riunione.

Il sindaco di Riccardo Mastrangeli ha ricevuto e dato il benvenuto al Maresciallo Capo Fabio Volpe, nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Frosinone Scalo.Un incarico considerato di particolare importanza per un’area della città che richiede costante attenzione e presenza sul.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Frosinone festeggia i 100 anni di Mario Frasca: gli auguri del sindaco MastrangeliIl primo cittadino di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, rende omaggio al neo centenario: «Un esempio di dignità, lavoro e valori che rafforzano la... Leggi anche: Giuseppe Rinaldi è il nuovo comandante dei carabinieri di Limena