A Firenze, i rider continuano a lavorare fino a 10 ore al giorno per appena 2-4 euro a consegna. La loro condizione resta difficile, tra salari bassi e poche protezioni. La protesta cresce e i lavoratori chiedono diritti e condizioni più eque.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Nonostante gli sforzi, rider fa ancora rima con precarietà economica, sociale e contrattuale. Il quadro che emerge dalla ricerca 'La condizione di lavoro dei rider del food delivery', realizzata dalla Nidil Cgil nazionale con 500 questionari compilati da rider di tutta Italia, in quattro lingue, italiano, francese, inglese e urdu, è chiaro: la maggioranza dei rider è giovane, spesso migrante, e svolge questa attività come principale fonte di reddito, lavorando 6-7 giorni a settimana, anche oltre 8-10 ore al giorno con pagamenti a cottimo tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nidil-Cgil: “Rider al lavoro 10 ore al giorno per 2-4 euro a consegna”

Questa mattina a Roma un uomo di 27 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, ha rubato la bicicletta di un rider in pieno giorno nel centro città.

