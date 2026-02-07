La trappola del food delivery | per i rider 10 ore di lavoro al giorno con 2 euro a consegna

La condizione dei rider del food delivery torna alla ribalta con un’inchiesta nazionale di Nidil Cgil. Secondo il rapporto, molti di loro sono costretti a lavorare fino a 10 ore al giorno, consegnando con appena 2 euro a consegna. La situazione si fa sempre più difficile, con i lavoratori che si sentono sfruttati e senza garanzie. La protesta cresce tra chi vive di questo lavoro, mentre le aziende continuano a far spallucce.

Altro che “lavoretto”: il food delivery in Italia è una corsa lunga 8-10 ore, 6-7 giorni su 7, a cottimo. Due, tre, quattro euro lordi a consegna — e dentro ci finisce tutto: attese, carburante, usura, rischi.È l ritratto duro della condizione di lavoro dei rider che emerge dalla ricerca “La condizione di lavoro dei rider del food delivery” della Nidil Cgil nazionale, basata su 500 questionari raccolti in tutta Italia in quattro lingue (italiano, francese, inglese e urdu). A mettere in fila i numeri e il loro peso è Roberta Turi, segreteria nazionale Nidil: dal dossier 2025 emerge «ancora una volta che questo non è un lavoretto, ma è un lavoro vero e proprio» per la maggior parte degli intervistati, con ritmi «su sei o sette giorni a settimana» e «otto-dieci ore giornaliere». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A Firenze, i rider continuano a lavorare fino a 10 ore al giorno per appena 2-4 euro a consegna.

Un rider racconta le sue giornate: dieci ore in sella tra traffico, pioggia e caldo, per portare cibo e guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna.

