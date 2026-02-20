Italia-Francia | 15 arresti stop a reti di immigrazione illegale ETS

L’Italia e la Francia hanno arrestato 15 persone coinvolte in un vasto traffico di migranti illegali, fermando le reti che gestivano l’immigrazione clandestina. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema ben organizzato, che trasportava migranti attraverso confini europei nascosti in veicoli e container. Le autorità stanno lavorando per smantellare questa rete e impedire nuovi tentativi di ingresso irregolare. Questa operazione si inserisce in un quadro più ampio di sforzi congiunti contro il traffico di esseri umani.