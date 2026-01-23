Malcesine accende l' inverno con la cultura | Palazzo dei Capitani cuore delle iniziative

A Malcesine, l'inverno porta con sé un ricco calendario culturale, con il Palazzo dei Capitani come punto di riferimento. Qui si svolgono eventi e iniziative che animano la stagione fredda, offrendo alla comunità e ai visitatori momenti di approfondimento e condivisione. La presenza costante di attività culturali testimonia l'impegno della città nel promuovere la cultura durante tutto l'anno.

A Malcesine la cultura non conosce stagioni e continua a scaldare l'inverno, trovando nel Palazzo dei Capitani il suo centro vitale. Lo storico edificio affacciato sul Garda si conferma ancora una volta luogo di incontro, riflessione e partecipazione, capace di accogliere linguaggi diversi e.

