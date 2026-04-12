Il Napoli si ferma sul pareggio 1-1 contro il Parma al Tardini, lasciando i tre punti in sospeso. La partita si conclude senza vincitori, con il Parma che ottiene un punto e impedisce al Napoli di allungare in classifica. La squadra di Conte, invece, non riesce a sfruttare questa occasione per mettere pressione all’Inter, che gioca in serata a Como.

Il Napoli non va oltre il pareggio al Tardini e fa 1-1 contro il Parma. La squadra di Conte non sfrutta l’occasione di mettere pressione all’Inter, in campo stasera a Como. Ora lo svantaggio degli azzurri è di sei punti dalla capolista. Inizio match subito in salita per il Napoli, è il Parma a trovare il vantaggio al primo minuto con un gol di Gabriel Strefezza. La squadra di Conte ha sempre il comando del gioco ma non riesce a trovare varchi nel muro gialloblù. Il pari arriva al 60’ con un diagonale di Scott McTominay, che raccoglie la sponda di Hojlund e batte Suzuki. Gli azzurri assediano la difesa del Parma fino al fischio finale senza però trovare il guizzo vincente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Parma strappa un punto al Napoli e fa un favore all’Inter: a Conte non basta McTominay

Il Parma ferma il Napoli sul pareggio e fa un favore all’Inter: solo McTominay evita il peggioIl Napoli si ferma sul pareggio al Tardini dopo un primo tempo pessimo: Strefezza manda in vantaggio la squadra di casa dopo 35 secondi, McTominay...

Parma Napoli 1-1: McTominay risponde a Strefezza. L’Inter ringrazia. Juve a -6 dalla squadra di Contedi Francesco SpagnoloParma Napoli 1-1, Strefezza porta in vantaggio i padroni di casa.

Napoli Parma errore arbitrale o giusto annulare il gol #napoliparma #italia #short