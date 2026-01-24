Capello | Anche Allegri sa che il Milan deve migliorare dal punto di vista del gioco Su Modric …

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato le recenti prestazioni dei rossoneri in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Riconoscendo le potenzialità della squadra, Capello ha sottolineato la necessità di migliorare dal punto di vista del gioco. In particolare, ha menzionato Modric come elemento chiave, evidenziando l'importanza di lavorare sui dettagli per raggiungere risultati più consistenti.

Tra le pagine dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente una lunga intervista a tema Milan. A parlare, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello. Dopo aver commentato la stagione del Diavolo in ottica Scudetto e analizzato il possibile tridente in attacco formato da Christian Pulisic, Rafael Leao e Niclas Fullkrug, l'ex tecnico di Roma e Juventus ha voluto dire la sua sulle tante polemiche sulla proposta di gioco che sono nate nei confronti di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del suo Milan contro il Como di Cesc Fabregas. Come noto, i rossoneri hanno vinto al 'Sinigaglia' 1-3 ma, sul piano del gioco, i Lariani sono stati superiori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, commenta il percorso stagionale del Milan e le chances di scudetto.

