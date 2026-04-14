Questa mattina sulla FiPiLi a Firenze si è verificato un incidente che ha causato il ribaltamento di un furgone, bloccando la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, e la viabilità è rimasta paralizzata per alcune ore. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo coinvolto. La situazione ha provocato code e rallentamenti lungo il tratto interessato.

FIRENZE – Viabilità paralizzata nella mattinata di oggi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un incidente stradale ha provocato il blocco totale del traffico nel tratto ricadente nel territorio comunale fiorentino, in direzione del capoluogo. L’allarme è scattato intorno alle 10. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha visto il coinvolgimento di un’autovettura e di un furgone. A seguito dell’impatto, il mezzo da lavoro si è completamente ribaltato, finendo di traverso e ostruendo in maniera totale l’intera carreggiata, impedendo così il transito a qualsiasi altro veicolo. Sul luogo dell’emergenza è intervenuta tempestivamente una squadra dei v igili del fuoco, partita dal distaccamento di Firenze Ovest.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Caos sulla FiPiLi a Firenze: furgone ribaltato blocca la carreggiata, scattano i soccorsi

Incidente in FiPiLi, furgone ribaltato. Traffico in tilt verso FirenzeFirenze, 25 febbraio 2026 – Un altro incidente sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

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