incidente in fipili furgone ribaltato traffico in tilt verso firenze

Firenze, 25 febbraio 2026 – Un altro incidente sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. È successo intorno alle 14:30 al km 1+200 nel tratto compreso tra Lastra a Signa e Scandicci in direzione Firenze. Coinvolti due furgoni. Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti due furgoni. Nel violento scontro uno dei mezzi si sarebbe ribaltato in carreggiata. Traffico bloccato e lunghe code. La circolazione in direzione Firenze è stata temporaneamente bloccata, con la formazione di lunghe code e forti rallentamenti già a partire dai tratti predenti. I soccorritori. Lanciato l'allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto sono stati inviati soccorritori del 118 per prendere in carico le persone coinvolte. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi e gestire il traffico.

