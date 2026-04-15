Nel carcere di Rovigo si sono verificati recenti episodi di tensione, tra cui un tentato suicidio di un detenuto. Sono emerse anche criticità nelle misure di sicurezza dell’istituto penale per minorenni, che hanno destato preoccupazione tra le autorità. L’onorevole Nadia Romeo ha sollevato un’interrogazione al Ministro della Giustizia per chiedere chiarimenti sulle condizioni e sulle eventuali falle di sicurezza presenti nella struttura.

L’onorevole Nadia Romeo ha rivolto un interrogativo urgente al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per fare luce sulle gravi anomalie emerse nel nuovo istituto penale per minorenni di Rovigo. La struttura, operativa da soli pochi mesi, è finita sotto la lente del Parlamento a seguito di una serie di eventi che hanno messo in luce fragilità strutturali e organizzative preoccupanti all’interno del polo polesano. La cronologia degli incidenti avvenuti nell’ultimo periodo evidenzia una gestione complessa del contenimento e della sicurezza. Il 12 aprile 2026, infatti, si sono registrate forti frizioni tra alcuni ospiti dell’istituto, inclusi soggetti maggiorenni, che hanno manifestato episodi di insubordinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel carcere di Rovigo: tentato suicidio e gravi falle di sicurezza

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