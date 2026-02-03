Muore in ospedale il detenuto che aveva tentato il suicidio nel carcere di Bari

È morto in ospedale il detenuto di 50 anni che domenica aveva tentato il suicidio nella sua cella nel carcere di Bari. La sua condizione si era aggravata nelle ultime ore, nonostante i soccorsi tempestivi. Ora si indaga per capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere quel gesto.

È morto il detenuto di 29 anni che domenica scorsa aveva tentato di togliersi la vita nel carcere di Sollicciano.

È morto ieri sera all'ospedale di Careggi il giovane detenuto di 29 anni che aveva tentato di suicidarsi nel carcere di Sollicciano.

