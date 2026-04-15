Cantieri a Napoli | come cambia il traffico la situazione tra aprile e maggio

A Napoli, tra aprile e maggio, sono previste diverse attività di cantieristica stradale che comporteranno modifiche al traffico cittadino. La Conferenza Permanente dei Servizi, composta da rappresentanti di vari enti, si riunisce ogni settimana per approvare i dispositivi di circolazione necessari per i lavori in corso. Le strade interessate saranno soggette a variazioni temporanee per permettere l’avvio e lo svolgimento delle operazioni di cantieristica.

Come informa il Comune di Napoli, la Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le strade indicate di seguito.Fino al 30042026 in relazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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