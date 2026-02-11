Cantieri tramvia importanti novità a Gavinana Come cambia il traffico

Da lanazione.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 11 febbraio 2026 – I cantieri della tramvia a Gavinana portano nuove modifiche al traffico. I lavori per la linea che collegherà Bagno a Ripoli continuano senza sosta e già si vedono i primi effetti sulla viabilità. Le strade sono più congestionate e si registrano code nelle zone interessate. La circolazione cambia giorno dopo giorno mentre le squadre di operai lavorano per completare l’opera.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Dalle 21 di giovedì 12 febbraio sono previsti due passaggi importanti a Gavinana: l’apertura del cantiere in via Poggio Bracciolini e il ribaltamento di quello in viale Giannotti tra via Giovanni dalle Bande Nere e via Caposacchi. Le due modifiche sono state programmate a partire dalle 21. Piazza Ravenna-via Poggio Bracciolini. Per quanto riguarda il cantiere in piazza Ravenna-via Poggio Bracciolini sono già iniziati gli interventi propedeutici in piazza Ravenna (senza impatto sulla viabilità) coi i cantieri nella rotatoria e nel parcheggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

