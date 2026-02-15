Scuola ’Dezi affondo di Khadem | Cantiere infinito e costi esplosi

Khadem ha criticato duramente la scuola primaria Dezi, accusando un cantiere che sembra non finire e costi che continuano a salire senza controllo. La causa di questa situazione, secondo lui, è la scarsa capacità dell’amministrazione di gestire i lavori e le risorse. Nelle sue parole, si nota un forte disappunto per i continui ritardi e le spese impreviste che hanno complicato il progetto di ristrutturazione, lasciando gli studenti in attesa di un’aula decente da mesi.

"Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere le vicissitudini della scuola primaria 'Dezi' e l'incapacità della nostra amministrazione". Parole sferzanti quelle della consigliera di minoranza di Colli al Metauro, Alessandra Khadem, riguardo ai lavori di ristrutturazione del plesso elementare di Saltara, sgomberato d'urgenza all'inizio del novembre 2016, a causa dei gravi danni procurati dal terremoto del 30 ottobre di quell'anno e i cui alunni, avvicendatisi nel tempo, da allora hanno sempre svolto le lezioni nella sede provvisoria della delegazione comunale di Calcinelli. "Si va avanti di proroga in proroga – attacca Khadem -.