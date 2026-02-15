Niente operai in nero annullata in via definitiva la multa a impresa edile

L’impresa edile ha ottenuto la revoca definitiva della multa dopo che le autorità hanno chiarito che non c’erano operai in nero sul cantiere. La confusione nasceva dal fatto che alcuni individui avevano preso in prestito strumenti dal titolare, senza svolgere attività irregolare. Questa situazione si era creata durante un controllo di routine, quando gli agenti avevano rilevato la presenza di persone nel sito di costruzione.

La Corte d’Appello esclude il lavoro irregolare in cantiere e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese per tutti i gradi di giudizio Non si trattava di lavoratori in nero, ma di persone presenti in un cantiere edile che avevano semplicemente chiesto in prestito alcuni attrezzi al titolare dell’impresa. È quanto stabilito dalla Corte d’Appello, che ha disposto l’annullamento definitivo della sanzione amministrativa superiore a 20 mila euro inizialmente contestata alla ditta. Il cantiere si trovava in territorio di Menfi. La vicenda giudiziaria riguardava il presunto impiego di due lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Irregolarità e lavoratori in nero in un cantiere edile di Collegno: denuncia e maxi-multa I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Torino hanno scoperto irregolarità e lavoratori in nero in un cantiere edile di Collegno, causando sdegno tra i residenti. Lavoro in nero e sicurezza, impresa edile sanzionata dai carabinieri di Palmi Il titolare di una ditta edile nella Piana di Reggio Calabria ha ricevuto sanzioni amministrative superiori a 12. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Niente operai in nero, annullata in via definitiva la multa a impresa edile - AgrigentoNotizie; Guardia di Finanza, nel 2025 individuati 73 lavoratori in nero ed elevate oltre 420mila euro di sanzioni nel Catanzarese; Patente a punti edilizia: giro di vite sul lavoro nero. Ecco cosa cambia dal 2026; Palermo, lavoratori in nero nel noto negozio di frutta: attività sospesa. Oggi presentazione alla Federazione Operaia Ameglio: “Niente confronto col Sì, evitiamo le risse” facebook