Rugby i convocati dell’Italia per il Sei Nazioni | azzurri al lavoro a Verona

Il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha annunciato i convocati dell’Italia rugby per il raduno di Verona, in preparazione al Sei Nazioni 2026. Sono 33 gli atleti che si uniranno agli allenamenti nella città scaligera, con l’eccezione di Quesada e del capitano Lamaro, assenti per la presentazione ufficiale del torneo ad Edimburgo. L’evento rappresenta un momento importante di avvio della stagione per gli azzurri.

Il CT dell’Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato l’ elenco dei convocati per il raduno di Verona, che lancerà gli azzurri verso il Sei Nazioni 2026: saranno 33 gli atleti al lavoro nella città scaligera, anche se il tecnico e capitan Lamaro saranno assenti al ritrovo per partecipare alla presentazione ufficiale del torneo, prevista ad Edimburgo, in Scozia. I due esordienti assoluti presenti nell’elenco degli azzurri sono la terza linea delle Zebre Parma, Samuele Locatelli, ed il centro, appartenente sempre alla franchigia federale, Damiano Mazza, mentre rientrano in Nazionale Paolo Odogwu, Matt Gallagher ed Alessandro Fusco. 🔗 Leggi su Oasport.it

