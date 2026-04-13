Al festival di Cannes, il cinema giapponese si fa notare con il regista Fukada che partecipa per la prima volta alla sezione principale della kermesse. La sua presenza segna un momento importante per la rappresentanza del cinema del Sol Levante nel prestigioso evento internazionale. La selezione ufficiale include anche altri film provenienti dal Giappone, confermando la forte presenza del paese nel panorama cinematografico mondiale.

Il cinema giapponese si prepara a una presenza massiccia sulla Croisette, con il regista Fukada che approda per la prima volta nella competizione principale del festival di Cannes. L’autore, nato nel 1980, è attualmente ospite a Roma in occasione dell’Asian Film Festival e porta con sé una nuova opera intitolata Nagi Notes, ispirata a un dramma teatrale del 1994 firmato da Oriza Hirata. L’annuncio della selezione ha sorpreso il cineasta, il quale ha espresso stupore per l’inclusione del proprio lavoro nel concorso ufficiale, specialmente considerando l’altissimo livello dei colleghi del suo Paese presenti quest’anno. Insieme a lui, infatti, sono stati convocati sul palcoscenico francese altri due registi nipponici: Koreeda, con Sheep In The Box, e Hamaguchi, che presenta All Of A Sudden.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, l’ondata giapponese conquista la Croisette: trionfa Fukada

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