Cancro la sfida del futuro | tra IA e nuove reti oncologiche a Bari

A Bari è iniziata la manifestazione Cracking Cancer Forum 2026, un evento di due giorni dedicato alla gestione dei pazienti oncologici e alle sfide del futuro contro il cancro. La conferenza si concentra sull’uso dell’intelligenza artificiale e sull’implementazione di nuove reti oncologiche per migliorare le cure. Durante l’appuntamento, esperti del settore discutono delle innovazioni e delle strategie per affrontare la cronicità della malattia.

A Bari si è aperta la manifestazione Cracking Cancer Forum 2026, un evento di due giorni che pone al centro la gestione della cronicità nei pazienti oncologici. Durante la prima giornata, il coordinatore operativo regionale della rete oncologica pugliese, Surico, ha ricevuto un riconoscimento come figura che si è distinta maggiormente nella lotta contro questa patologia. Il dibattito si concentra su una sfida che intreccia aspetti clinici e organizzativi del sistema sanitario. Mentre la prima sessione ha celebrato i progressi fatti nel coordinamento territoriale, la giornata odierna sposta l’attenzione tecnologica sul legame tra oncologia e intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cancro, la sfida del futuro: tra IA e nuove reti oncologiche a Bari Dall'IA ai satelliti per scoprire i reati: Bari diventa laboratorio per la sicurezza del futuroPassa anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale il nuovo protocollo di intesa siglato tra Università di Bari e Procura per promuovere... IA e futuro del lavoro: la sfida degli algoritmi a Reggio CalabriaLunedì 14 aprile 2026, l’Aula Quaroni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà un seminario multidisciplinare dedicato...