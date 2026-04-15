Canala di Tresana rinasce | 430.000 euro per il nuovo volto del borgo

Sabato 11 aprile, la frazione di Canala di Tresana ha festeggiato il termine di un progetto di riqualificazione urbana che ha portato a un intervento di restauro nel centro storico. Sono stati investiti circa 430.000 euro per rinnovare le aree pubbliche e migliorare l’aspetto complessivo del borgo. L’intervento ha coinvolto lavori di sistemazione di strade, spazi pedonali e elementi architettonici.

Sabato 11 aprile, la frazione di Canala di Tresana ha celebrato il completamento di un importante intervento di riqualificazione urbana che ha restituito decoro al suo nucleo storico. La comunità si è riunita per inaugurare il nuovo muro interno all’abitato e i lavori di sistemazione del borgo, un progetto che ha richiesto l’impiego di fondi regionali per un totale di 430.000 euro. L’evoluzione infrastrutturale tra logistica e valorizzazione del territorio. Il volto di Canala di Tresana è cambiato grazie a una pianificazione tecnica che ha saputo coniugare la necessità di sicurezza con quella estetica. L’ingegnere Stefano Nadotti, responsabile del progetto esecutivo, ha evidenziato le complessità affrontate durante il cantiere, dovuto in particolare alle difficili condizioni logistiche del sito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canala di Tresana rinasce: 430.000 euro per il nuovo volto del borgo Leggi anche: 140 euro in più per 430.000 dipendenti: ecco chi ne ha diritto Leggi anche: Marinella prepara il nuovo volto. Conto alla rovescia per il borgo