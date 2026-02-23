140 euro in più per 430.000 dipendenti | ecco chi ne ha diritto

Il rinnovo contrattuale ha portato un aumento di 140 euro al mese per circa 430.000 lavoratori negli enti locali. La causa di questa modifica riguarda la conclusione di un negoziato tra le parti, che ha portato a un incremento salariale atteso da tempo. Le nuove disposizioni entreranno in vigore con il prossimo stipendio, offrendo un miglioramento immediato alle condizioni di lavoro di molti dipendenti pubblici. La novità interessa soprattutto chi riceve già salari bassi.

Il rinnovo contrattuale per i dipendenti degli enti locali è finalmente realtà. Dopo mesi di attesa, il via libera al rinnovo 2022-2024 porta con sé aumenti medi di 140 euro lordi al mese per oltre 430.000 lavoratori. L’accordo, raggiunto al tavolo contrattuale dell’Aran, riguarda dipendenti di Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane e altre istituzioni locali. Un passo importante che arriva dopo un lungo percorso negoziale e che promette di ridisegnare il panorama economico di un settore cruciale per la vita quotidiana dei cittadini. La notizia, attesa da tempo, rappresenta un segnale positivo per il pubblico impiego locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

