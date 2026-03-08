A Soccavo, a Napoli, la pista ciclabile viene spesso utilizzata come strada per gli scooter, con veicoli che sfrecciano tra i pedoni. I cittadini segnalano che questa situazione crea rischi e tensioni, soprattutto per chi cammina nell’area. Dopo le proteste dei residenti, il problema rimane irrisolto e la situazione si trascina da mesi senza interventi significativi.

Tempo di lettura: 3 minuti A Soccavo la pista ciclabile è senza pace. Prima le proteste dei cittadini mesi fa, per i disagi provocati dal cantiere. Ora le denunce di abitanti del Rione Traiano, ad opera finita: “È pericolosa”. Sotto accusa l’utilizzo abusivo della ciclabile, divenuta pista per gli scooter, più che delle bici. “Continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei residenti del Rione Traiano – spiega Giovanna Lo Giudice, consigliera della Municipalità 9 -, preoccupati per la situazione creatasi lungo Viale Traiano dopo la realizzazione delle nuove piste ciclabili, che avrebbero generato più problemi che benefici, trasformando marciapiedi e carreggiate in aree di rischio costante per i residenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, a Soccavo la ciclabile diventa pista per scooter: “Sfrecciano, pericolo per i pedoni”

Fori Imperiali, una pista ciclabile e più spazio per i pedoni: in corso gli interventiL’area di via dei Fori Imperiali, complice anche l’apertura della stazione Colosseo della metro C, è sempre più affollata.

VIDEO/ Napoli Est, pista ciclabile con sampietrini e attraversamento pedonaleLavori interrotti per un altro cantiere sul futuro tracciato, la presenza di alberi, le cui radici potrebbero originare i dissesti alla strada...

Tutti gli aggiornamenti su VIDEO Napoli a Soccavo la ciclabile....

Discussioni sull' argomento Napoli, inaugurata Casa AIMA Ben Hur; Traffico di droga, estorsioni e contrabbando: sequestrati beni per 5 milioni a Luigi Troncone.

A Soccavo due panifici rubavano l’energia elettrica: oltre 170mila euro di corrente non pagataAllacci abusivi alla rete elettrica pubblica. In questo modo due panifici a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli, illuminavano l'attività e alimentavano i macchinari utilizzati, ... fanpage.it

Napoli, a Soccavo arrestato 28enne con 48 Rambo non omologatiPoche ore fa è stato arrestato un 28enne di Afragola, nel quartiere di Soccavo, dopo essere stato fermato con 48 Rambo, artifizi pirotecnici esplosivi e non omologati. I fuochi sono stati trovati ... ilmattino.it

Weekend positivo per il settore giovanile del Napoli Fine settimana ricco di soddisfazioni per le giovanili azzurre, protagoniste con tre vittorie su quattro gare tra Primavera e Under. La Primavera travolge il Sassuolo 5-2 con le reti di Torre, Gorica, De Chiara - facebook.com facebook

#napoli, al #gambrinus la Mimosa "record" x.com