VIDEO Napoli a Soccavo la ciclabile diventa pista per scooter | Sfrecciano pericolo per i pedoni

A Soccavo, a Napoli, la pista ciclabile viene spesso utilizzata come strada per gli scooter, con veicoli che sfrecciano tra i pedoni. I cittadini segnalano che questa situazione crea rischi e tensioni, soprattutto per chi cammina nell’area. Dopo le proteste dei residenti, il problema rimane irrisolto e la situazione si trascina da mesi senza interventi significativi.

Tempo di lettura: 3 minuti A Soccavo la pista ciclabile è senza pace. Prima le proteste dei cittadini mesi fa, per i disagi provocati dal cantiere. Ora le denunce di abitanti del Rione Traiano, ad opera finita: “È pericolosa”. Sotto accusa l’utilizzo abusivo della ciclabile, divenuta pista per gli scooter, più che delle bici. “Continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei residenti del Rione Traiano – spiega Giovanna Lo Giudice, consigliera della Municipalità 9 -, preoccupati per la situazione creatasi lungo Viale Traiano dopo la realizzazione delle nuove piste ciclabili, che avrebbero generato più problemi che benefici, trasformando marciapiedi e carreggiate in aree di rischio costante per i residenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

