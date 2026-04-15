Campo Sant’Anna lavori conclusi | riapertura a breve

I lavori di riqualificazione del campo di Sant’Anna sono stati completati e il sito verrà presto riaperto alla comunità. La riqualificazione ha riguardato l’intera area, che ora sarà disponibile per l’uso pubblico. La riapertura è prevista a breve, dopo le ultime verifiche e le operazioni di sistemazione finali. La conclusione degli interventi è stata comunicata dalle autorità competenti.

Sono terminati i lavori di riqualificazione del campo di Sant’Anna, che sarà a breve riconsegnato alla città e reso nuovamente utilizzabile.L’intervento è stato realizzato grazie a fondi della Presidenza del Consiglio, nell’ambito del bando Sport e Periferie, per un importo complessivo di 722mila.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate All'Eremo Sant'Anna conclusi i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismicoSi è svolta domenica 15 febbraio, alla presenza del vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, la cerimonia di conclusione dei lavori di... Campo sportivo di Sant’Anna, l’opposizione attacca: "Faremo accesso agli atti sui lavori"Costa, De Lio e Zappone annunciano un accesso agli atti per fare chiarezza sui lavori da circa 700mila euro e sui ritardi nella riapertura... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piove di Sacco, l'impianto sportivo Sant'Anna intitolato a Riccardo Zatta; Riparazione di una perdita idrica, il 16 aprile stop all'erogazione di acqua a Japigia e Sant'Anna; Marco Frey confermato alla guida del Centro per Sostenibilità e Clima della Sant'Anna; Biostimolanti, come massimizzarne l’efficacia in pieno campo. Campo Sant’Anna torna operativo dopo i lavori, il comune annuncia gara imminente per la gestioneChieti. Ultimati gli interventi di riqualificazione del campo di Sant’Anna, che tornerà operativo a brevissimo Sarà riconsegnato alla città domani, ... abruzzolive.it Chieti - Il campo sportivo di Sant’Anna riconsegnato dopo i lavoriCHIETI - Il campo sportivo di Sant’Anna a Chieti torna alla città dopo un articolato intervento di riqualificazione che ne ha restituito piena funzionalità e sicurezza. La struttura, a lungo rimasta i ... veratv.it Chieti, fine lavori al campo Sant'Anna L'assessore allo Sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone, ha presentato questa mattina i lavori che hanno consentito di restituire alla città lo storico impianto sportivo di Sant'Anna facebook