Campo sportivo di Sant’Anna l’opposizione attacca | Faremo accesso agli atti sui lavori

L'opposizione a Chieti ha annunciato che richiederà l'accesso agli atti relativi ai lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Sant’Anna. I consiglieri Stefano Maurizio Costa, Mario De Lio e Damiano Zappone di Forza Italia hanno comunicato questa intenzione per approfondire le modalità di gestione e i dettagli delle opere in corso. La richiesta si inserisce nel quadro delle critiche sulla gestione dei lavori.

Costa, De Lio e Zappone annunciano un accesso agli atti per fare chiarezza sui lavori da circa 700mila euro e sui ritardi nella riapertura dell’impianto «Per chi oggi gestisce il nostro Comune – dichiarano – tutto appare già detto e scritto nel tentativo, a nostro avviso puerile, di non rispondere delle proprie responsabilità. Ancora una volta si cerca di scaricare su altri la colpa della parziale ristrutturazione del campo di Sant’Anna». I consiglieri si chiedono quale ruolo abbia avuto l’amministrazione comunale nella vicenda e chi avrebbe dovuto svolgere i controlli sui lavori. «Per saperlo e soprattutto per farlo sapere ai cittadini –... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Mirabella Eclano, negato l’accesso agli atti sui costi energetici: il Difensore Civico dà ragione a Rinascita EclaneseIl gruppo di minoranza del Comune di Mirabella Eclano comunica che il Difensore Civico della Regione Campania, con la decisione sul ricorso n. Accesso agli atti, non è corretto rimandare ad altri uffici, bisogna consentire l’accesso o dichiarare formalmente di non possedere i documenti. SentenzaUna pubblica amministrazione che riceve una richiesta di accesso agli atti non può limitarsi a invitare il richiedente a rivolgersi ad un altro ente. Tutti gli aggiornamenti su Campo sportivo di Sant'Anna.... Temi più discussi: Caltagirone: domenica 1 marzo si inaugura il nuovo campo di Sant’Anna; Playground Ponte Adriatico e Sant’Anna, completati i lavori di messa in sicurezza; Strage di Cutro, Crotone non dimentica; Panevin, feste e buoni auspici per la Befana: nella Marca almeno 150 falò. Tutti gli appuntamenti. Rigenerazione del campo sportivo Martellini a Porto Sant'Elpidio, approvato dalla giunta il progetto di fattibilitàPORTO SANT'ELPIDIO - L’amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio punta al fondo Sport e periferie, pubblicato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per ... corriereadriatico.it Mezzo milione per il terreno di gioco: a Porto Sant'Elpidio il restyling del campo sportivo BellettiUn prestito che l’amministrazione comunale ha inserito in bilancio e previsto, tra i numerosi interventi di valorizzazione degli impianti sportivi comunali per il triennio 2025-27. «Arriviamo a ... corriereadriatico.it Acqua Sant'Anna, nuovi vertici: Fabrizio #Bertone presidente, Cheri ad - La Stampa @AcquaSantAnna x.com Addio ad Angelina Bacci, superstite della strage di Sant'Anna di Stazzema. #pernondimenticaremai #maipiusantanne #comunedistazzema - facebook.com facebook