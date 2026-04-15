Campionati Italiani nuoto 2026 oggi | orari 15 aprile tv programma streaming big azzurri in gara

Oggi, mercoledì 15 aprile, si svolge a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani di nuoto 2026. La manifestazione prevede varie gare con numerosi atleti in gara. Gli eventi si tengono presso la struttura natatoria locale e sono trasmessi in diretta streaming e in televisione. Tra i partecipanti ci sono alcuni dei principali nuotatori italiani, pronti a sfidarsi nelle diverse discipline in programma.

Oggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto. Il programma inizierà con le batterie dei 50 dorso donne. Osservata speciale è Sara Curtis. La piemontese, trasferitasi negli Stati Uniti per motivi di studio, è presente in questi Assoluti primaverili con tanta voglia di far bene e di lasciare il segno. A seguire ci saranno i 200 farfalla con Alberto Razzetti e Federico Burdiss o desiderosi di far bene e di lasciare un segno in vasca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 15 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 14 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 14 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione.