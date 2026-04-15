Campeggi il Delta del Po vuole crescere ancora Chioggia al centro del progetto

Il Delta del Po intende ampliare ulteriormente le sue strutture dedicate al turismo all’aperto, con un’attenzione particolare verso la zona di Chioggia. Il progetto prevede interventi per sviluppare le offerte di campeggio e altre attività all’aperto, puntando a rafforzare il settore nel territorio. La città di Chioggia si trova al centro di questa strategia di espansione, che mira a valorizzare le risorse locali per attrarre un maggior numero di visitatori.

Il Delta del Po punta a crescere ancora nel settore del turismo open air, e Chioggia è focale in questa crescita. Il tema è al centro dell'evento “Turismo open air, dalla Laguna di Venezia al Delta del Po” aperto oggi alla Darsena delle Saline e organizzato da Faita Federcamping, con i saluti del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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