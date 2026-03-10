Dal Brasile al Delta del Po | viaggio studio tra cooperazione pesca e agricoltura

Una delegazione di studenti e docenti della Pontificia Universidade Católica do Paraná si è recata nel Ferrarese per un viaggio studio che ha approfondito il modello cooperativo italiano. Il gruppo proveniente dal sud del Brasile ha visitato aziende e strutture legate alla pesca e all’agricoltura, con l’obiettivo di conoscere più da vicino le pratiche e le modalità di cooperazione presenti nel territorio. L’iniziativa si inserisce in un percorso di confronto tra i due sistemi.

Dal sud del Brasile al Delta del Po per conoscere da vicino il modello cooperativo italiano. Nei giorni scorsi una delegazione composta da studenti e docenti della Pontificia Universidade Católica do Paraná è arrivata nel Ferrarese per un percorso di studio dedicato al funzionamento delle cooperative tra mare e terra. Il gruppo, proveniente dalla città di Curitiba, è stato accompagnato durante la visita da Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna mentre l’organizzazione dell’iniziativa è stata curata da Confcooperative Romagna-Estense con Eleonora Gastaldi. Nella squadra c’erano le professoresse Fernanda Frankenberger, Leila Dissenha e il professor Alex Ferraresi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

