Camorra sequestri per 2 milioni a imprenditore del mattone e collaboratore del politico

Un imprenditore nel settore del marmo e un suo collaboratore, legato a una figura politica locale, sono stati coinvolti in un'operazione di sequestro di beni. Complessivamente sono stati confiscati beni per un valore di due milioni di euro. L'indagine riguarda presunte relazioni tra attività imprenditoriali e sfera politica, e si concentra su sospetti di coinvolgimento in attività illecite.

Sequestrati beni per complessivi due milioni di euro nei confronti di un imprenditore del marmo e di un affiliato che collaborava con un noto politico locale, ex assessore a Casal di Principe. La Direzione Investigativa Antimafia sta dando esecuzione a due provvedimenti di sequestro emessi dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Camorra: confisca beni per circa 30 milioni a imprenditore vicino a clan BelforteLa Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di... Camorra, confiscati 30 milioni di euro ad un imprenditore: immobili anche a ParmaColpo al clan Belforte, l'uomo era stato condannato in via definitiva per aver creato una struttura che si occupava della riscossione del ‘pizzo’,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Camorra, sequestri per 2 milioni a imprenditore del mattone e collaboratore del politico; Casal di Principe, sequestri da 2 milioni ad affiliati al clan Schiavone; Clan dei Casalesi, sequestri per oltre 2 milioni a imprenditori affiliati; Caserta raid contro il bracconaggio | 200 volatili sequestrati. Camorra, sequestri per 2 milioni a imprenditore del mattone e collaboratore del politicoSequestrati beni per complessivi due milioni di euro nei confronti di un imprenditore del marmo e di un affiliato che collaborava con un noto politico locale, ex assessore a Casal di Principe. La Dire ... casertanews.it È un appendice dell’inchiesta “Porta Napoletana” che, a dicembre scorso, ha portato agli arresti di Eduardo Marano, legato al clan di camorra Licciardi, del consigliere comunale Gavino De Gregorio (in seguito dimessosi proprio per gli effetti della inchiesta di - facebook.com facebook Il "Baffo" della Camorra. Così il clan Senese si è "mangiato" i ristoranti della Tuscolana ift.tt/TR0OPD3 x.com