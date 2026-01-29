Camorra confiscati 30 milioni di euro ad un imprenditore | immobili anche a Parma

La Guardia di Finanza ha confiscato 30 milioni di euro a un imprenditore di Caserta legato alla Camorra. Tra i beni sequestrati ci sono anche immobili a Parma. L’uomo gestiva attività nel settore del cemento e della ristorazione e secondo gli investigatori aveva rapporti con il clan Belforte. La confisca si inserisce in un'ampia operazione contro il traffico di influenze della criminalità organizzata.

Colpo al clan Belforte, l'uomo era stato condannato in via definitiva per aver creato una struttura che si occupava della riscossione del 'pizzo', attraverso il meccanismo delle sovrafatturazioni Il provvedimento è stato emesso dalla Corte di Cassazione ed eseguito, nelle prime ore della mattinata di giovedì 29 gennaio, dalla Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. L'imprenditore era stato condannato in via definitiva per aver creato una struttura che si occupava della riscossione del 'pizzo', attraverso alcune sovrafatturazioni.

