Camorra | confisca beni per circa 30 milioni a imprenditore vicino a clan Belforte

La Polizia ha confiscato beni per circa 30 milioni di euro a un imprenditore di Caserta, vicino al clan Belforte. La confisca arriva dopo una decisione definitiva della Cassazione e coinvolge immobili e attività nel settore del cemento e della ristorazione. Le forze dell’ordine hanno messo i sigilli a tutto, confermando le indagini sulla stretta connessione tra il business e la criminalità organizzata.

La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, a seguito del provvedimento emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, hanno eseguito la confisca definitiva dei beni riconducibili ad un imprenditore casertano, operante nel settore del cemento e della ristorazione. L'operazione ha permesso di far incamerare al patrimonio dello Stato beni per un valore complessivo stimato in circa 30 milioni di euro: si tratta di due interi compendi aziendali e quote di altrettante società, do 62 immobili ubicati nelle province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma (13 terreni, 14 abitazioni, 2 opifici industriali, 32 garagemagazzini ed 1 multiproprietà in costiera amalfitana), nonché di 47 rapporti finanziari e di 18 beni mobili registrati (2 autovetture e 16 mezzi industriali).

