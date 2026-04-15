Dal 17 al 19 aprile a Bologna si terrà un evento dedicato ai cammini e alle vie di pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna. Una guida verrà presentata per aiutare i visitatori a conoscere i percorsi storici e turistici della regione. L’iniziativa offrirà informazioni pratiche su come organizzare le escursioni e quali itinerari seguire, coinvolgendo appassionati e appassionate di trekking e spiritualità.

Bologna, 15 aprile 2026 – Una guida per tutti i cammini turistici della regione. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile il Circuito dei Cammini e delle Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna partecipa alla prima edizione di ‘Passo dopo passo, la fiera del turismo a piedi’ dedicata al turismo slow e sostenibile, a contatto con i territori che si tiene negli spazi DumBo di Bologna. APT Servizi Emilia-Romagna sarà presente con uno stand istituzionale insieme agli oltre 30 operatori – tra, enti di gestione e referenti dei Cammini, operatori turistici e le Destinazioni Turistiche – per illustrare il calendario 2026 e le proposte del circuito regionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cammini e vie di Pellegrinaggio in Emilia-Romagna, la guida: quali sono e come organizzarsi. Dal 17 al 19 aprile evento a Bologna

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