Alle ore 12, l'affluenza al referendum sulla giustizia si attesta al 14,92%. Le regioni con la percentuale più alta sono l’Emilia Romagna al 19,44%, il Friuli Venezia Giulia al 17,86% e la Lombardia al 17,57%. Seguono Liguria al 17,50%, Veneto al 17,06%, Toscana e Lazio con percentuali inferiori alla media nazionale.

Sopra la media nazionale anche la Liguria al 17,50%, il Veneto al 17,06%, Toscana e Lazio si attestano rispettivamente al 16,9% e al 16,26% e le Marche al 15,6% L’affluenza al referendum giustizia si attesta al 14,92% alle 12, un dato vicino al 15% che conferma una partecipazione iniziale sig. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Affluenza referendum giustizia al 14,92% alle 12, in testa Emilia Romagna col 19,44%, Friuli 17,86% e Lombardia 17,57%

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Le province con l'affluenza più alta alle ore 12 sono tutte in Emilia-Romagna: Bologna (21,1%), Ferrara (19,6%), Ravenna (19,5%), Reggio Emilia e Modena (19,3%). In coda invece le siciliane Agrigento (7,7%), Caltanissetta (8,1%), Enna (8,5%) e Trapani (8, x.com

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