Da gennaio, i prezzi degli affitti a Bologna e in Emilia-Romagna salgono lentamente. Secondo le ultime analisi, il mercato delle locazioni si mantiene stabile, anche se i canoni aumentano di poco rispetto allo scorso anno. Le cifre confermano un trend di crescita moderata, che si mantiene in linea con il rallentamento generale del settore in tutta Italia.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il mercato delle locazioni in Emilia-Romagna nella prima parte del 2025 ha registrato una crescita moderata dei canoni, in linea con il rallentamento osservato a livello nazionale. Nella regione, i monolocali hanno segnato un incremento medio del 3,3%, mentre bilocali e trilocali sono aumentati dell’ 1,6%. Si tratta di una crescita più contenuta rispetto alla media italiana, che ha visto variazioni del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali, e inferiore anche rispetto a città come Genova e Torino, dove gli aumenti sono stati più marcati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affitto: dal monolocale al trilocale, quanto cresce il prezzo a Bologna e in Emilia-Romagna

Approfondimenti su Bologna Affitto

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bologna Affitto

Argomenti discussi: A Milano prezzi degli affitti al capolinea, è il primo calo del post Covid: quanto costano le case in città; Affitti in Italia, la crescita rallenta ma la domanda resta alta; Caro casa, ripiegare sull’affitto spesso non è la soluzione; Carrara, in centro storico siamo alla svendita: fondi in affitto a 200 euro al mese.

Bonus affitto, paletti e requisiti per ottenere agevolazione/ Dal contratto al reddito e alla residenzaBonus affitto, quali sono i paletti e requisiti da rispettare per ottenere l'agevolazione: dal tipo di contratto alla soglia del reddito e alla residenza Ci sono tre condizioni fondamentali per ... ilsussidiario.net

Affitto da 1.200 euro al mese per un monolocale, ma il tavolo è un comodino: annunci pazzi e prezzi da capogiroGli annunci di case, appartamenti e monolocali in affitto presentano prezzi sempre più impegnativi da affrontare, specialmente considerando l'aumento del costo della vita. Basta farsi un giro sui vari ... ilmattino.it

Le previsioni meteo in Emilia Romagna per il weekend della Merla fino a Lunedì 2 Febbraio - facebook.com facebook

Meloni, spiace per polemiche, 100 milioni primissimo stanziamento. Anche per Emilia-Romagna decreto complessivo dopo qualche settimana #ANSA x.com