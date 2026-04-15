A Castelfranco Emilia si è svolta la Camminata Stramarconi, durante la quale sono state vendute circa 300 magliette. Il ricavato sarà destinato alle iniziative della scuola locale. L’evento, organizzato dal Comitato Genitori delle Marconi, ha coinvolto i partecipanti in un percorso che collega il centro cittadino con la frazione di Panazano e ritorno, promuovendo attività sportive e sociali.

Castelfranco Emilia torna a camminare insieme ritrivandosi con la Stramarconi, la camminata capoluogo – Panazano e ritorno organizzata dal Comitato Genitori delle Marconi per unire sport, ambiente e socialità. Sabato scorso è stata registrata una grande partecipazione per l’edizione 2026, tanto che sono state vendute oltre 300 magliette. Il ricavato, come sempre, andrà a finanziare iniziative della medesima scuola. Durante la stessa camminata si sono svolte iniziative di " plogging ", ovvero di raccolta dei rifiuti lungo il percorso, e attività educative dedicate al rispetto dell’ambiente, con il supporto di Hera per il recupero dei materiali raccolti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camminata Stramarconi, vendute 300 magliette. Il ricavato a favore delle iniziative della scuola

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