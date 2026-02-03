Il Barcellona ha speso circa 4 milioni di euro per produrre 300.000 magliette ufficiali che non sono mai state distribuite ai tifosi. Ora queste magliette sono chiuse in un magazzino fuori città, senza sapere cosa fare di tutte quelle scorte inutilizzate. La società si trova di fronte a un problema pratico che potrebbe anche costare cara.

Il Barcellona ha speso circa quattro milioni di euro per delle maglie ufficiali che non hai mai usato, e che ora sono conservate in un magazzino industriale fuori città. Lo scrive El Paìs. “L’ordine di circa 300.000 capi – la divisa completa per tutte le sezioni sportive e migliaia di maglie per la prima squadra – è stato effettuato nel mezzo di tese trattative con Nike per il rinnovo del contratto di sponsorizzazione. Di fronte al rischio di rimanere senza abbigliamento in caso di fallimento dell’accordo, il club ha deciso di produrre i propri indumenti, senza il logo della multinazionale americana”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Barcellona ha speso 4 milioni di euro per autoprodursi 300.000 magliette non Nike. E ora non sa cosa farne

