Una camminata a favore dell’Airc si è svolta per ricordare Roberta Pieroni, scomparsa un anno fa a causa di una malattia incurabile. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso un percorso a piedi, unendo le persone in segno di solidarietà e memoria. L’iniziativa si è svolta in una giornata di sole, con l’obiettivo di sostenere la lotta contro il cancro.

Roberta Pieroni è venuta a mancare a seguito di un male incurabile, nel maggio di un anno fa. Durante i suoi dieci anni di sofferenza e di lotta non ha mai rinunciato a viverla appieno, con il suo sorriso e la sua positività è stata di esempio per tutte le persone che l'hanno conosciuta e che inevitabilmente le hanno voluto bene. Roberta è stata anche una persona profondamente spirituale, innamorata delle sue montagne dove non esitava a salire e dove trovava pace e serenità. Adorava tanto anche gli animali, soprattutto gatti e cani e la sua amatissima Viola, una splendida Golden Retriever, ne è una prova.

© Lanazione.it - Camminata a favore dell’Airc per ricordare Roberta

