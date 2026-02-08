Camminare subito dopo pranzo | studio giapponese rivela l’impatto su glicemia e salute cardiovascolare

Un nuovo studio giapponese conferma che fare una passeggiata subito dopo aver mangiato aiuta a tenere sotto controllo la glicemia e migliorare la salute del cuore. Gli esperti consigliano di evitare di sdraiarsi o di restare seduti a lungo dopo i pasti e di approfittare di qualche minuto di camminata. Dati alla mano, questa semplice abitudine può fare la differenza per chi vuole prendersi cura della propria salute senza troppi sforzi.

Camminare dopo i pasti, un’abitudine apparentemente semplice, si rivela un potente alleato per la salute cardiovascolare e il controllo glicemico. Una recente ricerca condotta dagli scienziati della Ritsumeikan University in Giappone, pubblicata su Scientific Reports, ha svelato che il tempismo dell’attività fisica post-pranzo è cruciale per massimizzare i benefici. Lo studio, che ha coinvolto dodici giovani adulti sani, uomini e donne di circa vent’anni, suggerisce che una breve passeggiata immediatamente dopo aver mangiato può essere più efficace nel prevenire i picchi glicemici rispetto a un’attività fisica più lunga, ma ritardata nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Camminare come i giapponesi può migliorare la salute grazie ai suoi benefici comprovati.

A Torino, il 27 gennaio, si svolge la campagna itinerante di prevenzione cardiovascolare

