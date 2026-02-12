Dormire nel pomeriggio può migliorare le capacità di apprendimento | la durata ideale secondo uno studio

Un nuovo studio rivela che anche un breve pisolino nel pomeriggio può aiutare a migliorare l’apprendimento. Secondo i ricercatori, dormire un po’ durante il giorno rigenera le connessioni tra le cellule cerebrali e rende più facile memorizzare e capire le cose. Basta pochissimo tempo di riposo per dare una spinta alle capacità cognitive, senza dover per forza dormire tutta la notte.

Andare a letto tardi può aumentare del 16% il rischio di problemi al cuore.

