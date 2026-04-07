Cambio gomme dal 15 aprile si torna alle estive Scadenze regole e rischi

A partire dal 15 aprile, si torna ad utilizzare le gomme estive, segnando il cambio di stagione per molti automobilisti. Questa data rappresenta il momento in cui è obbligatorio passare alle gomme più adatte alle temperature più miti. Le norme prevedono che, dopo questa data, l’uso di pneumatici invernali sia vietato su alcune strade e si devono rispettare specifici limiti di durata e usura. La scelta delle gomme estive deve essere fatta con attenzione per evitare sanzioni e rischi alla guida.

Con l’arrivo della stagione primaverile torna puntuale anche l’appuntamento con il cambio pneumatici. Dal 15 aprile al 15 maggio, infatti, gli automobilisti sono chiamati a sostituire le gomme invernali con quelle estive, nel rispetto delle normative vigenti e, soprattutto, per garantire condizioni di guida più sicure ed efficienti. La regola generale prevede l’obbligo di montare pneumatici con un codice di velocità almeno pari a quello indicato sulla carta di circolazione. Chi utilizza gomme invernali con codice conforme può tecnicamente continuare a usarle anche nei mesi caldi, ma si tratta di una scelta poco consigliata. Le coperture... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cambio gomme, dal 15 aprile si torna alle estive. Scadenze, regole e rischi Pasqua e Pasquetta salve dal maltempo: dal gelo alle temperature estive per l'anticicloneAprile 2026 inizia con freddo record e maltempo diffuso, ma la situazione sta per cambiare: secondo le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 aprile, da... Cambio programmazione “Il Paradiso delle signore”: si accorciano le vacanze estive per la soap di Rai UnoNei giorni scorsi è arrivata una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Temi più discussi: Cambio gomme da invernali a estive 2026: come e quando farlo; Migliori marche di pneumatici estivi; Catene da neve: obbligo, alternative e sanzioni (Guida 2026); Centro Service, a San Benedetto il cambio gomme con diagnostica e assistenza specializzata. Cambio gomme, dal 15 aprile si torna agli pneumatici estiviCon l'inizio della bella stagione e l'innalzamento delle temperature, arriva anche il momento del cambio gomme: dal 15 aprile al 15 maggio, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, gli automob ... ansa.it Dal 15 aprile obbligo del cambio gomme da invernali a estive: parola ad un espertoÈ già tempo di cambio gomme: smontare gli pneumatici invernali e sostituirli con quelli estivi. Si rischiano multe anche severe, ma soprattutto la sicurezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere, ... targatocn.it È tempo di cambio gomme! Con l’arrivo della bella stagione torna il momento di montare gli pneumatici estivi e viaggiare in sicurezza. Dal 15 aprile ti aspettiamo in officina per il cambio gomme: rapido, professionale e senza pensieri. Hai bisogno di s - facebook.com facebook