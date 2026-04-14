Cambio gomme estive ci siamo | perché e per chi è importante la data del 15 aprile

Il 15 aprile segna la fine dell’obbligo di circolare con gomme invernali o catene a bordo per molti veicoli. Tuttavia, alcuni mezzi devono effettuare il cambio entro il 15 maggio. Questa data rappresenta un termine importante per chi utilizza automobili durante la stagione estiva, in quanto permette di rispettare le norme sulla sicurezza e la regolarità della circolazione stradale. La corretta gestione delle gomme stagionali è un adempimento che coinvolge numerosi conducenti.

Cambio gomme estive, ci siamo. Il 15 aprile decade l’obbligo di avere gli pneumatici invernali o le catene a bordo dell’auto. Fino al 15 novembre si potranno utilizzare coperture prive dell'omologazione M+S. Tuttavia è possibile utilizzarle anche nelle stagioni calde, solo se il loro codice di velocità è uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione per le gomme estive. È invece obbligatorio sostituire i pneumatici invernali se il loro codice di velocità è inferiore a quello segnato sul libretto. C'è un mese di tempo per farlo. Se dopo il 15 maggio si circola ancora con gomme invernali dal codice inferiore a quello indicato dal libretto per le estive, si contravviene all’articolo 78 del Codice della Strada e si rischia una multa da 430 a 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Cambio gomme, dal 15 aprile si torna alle estive. Scadenze, regole e rischiCon l’arrivo della stagione primaverile torna puntuale anche l’appuntamento con il cambio pneumatici.

Gomme estive: dal 15 aprile vanno tolte quelle invernali. C’è un mese di tempo. Rischio sanzioniDa mercoledì 15 aprile 2026 i conducenti dei veicoli potranno sostituire gli pneumaticiinvernali con quelli estivi.

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Cambio gomme, dal 15 aprile stop all'obbligo degli pneumatici invernali x.com