Cambio al vertice dell’Inail Campania Adele Pomponio è la nuova direttrice regionale

Nell’ambito dell’Inail Campania è stato annunciato il cambio al vertice: Adele Pomponio assume il ruolo di direttrice regionale. La nomina è stata comunicata ufficialmente e sarà effettiva a partire dalla data stabilita. Pomponio sostituisce la precedente dirigente in carica, portando avanti le responsabilità legate alla gestione delle attività dell’ente all’interno della regione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’istituto.

Tempo di lettura: 2 minuti Cambio al vertice dell’ Inail Campania: Adele Pomponio è la nuova direttrice regionale. Drigente dell’Istituto, da 28 anni nella Pubblica Amministrazione di cui 18 in Inail, succede a Daniele Leone, destinato ad altro incarico. All’interno dell’Istituto la neodirettrice ha ricoperto diversi ruoli sia a livello regionale che provinciale. Ha diretto la Direzione territoriale di NolaCastellammare, la Direzione territoriale di Avellino-Benevento e diversi incarichi all’interno della Direzione regionale. Le diverse esperienze le hanno consentito di conoscere le attività dell’Istituto a tutto tondo Negli ultimi dieci.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cambio al vertice dell’Inail Campania, Adele Pomponio è la nuova direttrice regionale Cambio al vertice dell'Inail in Sicilia: Giorgio Soluri è il nuovo direttore regionaleGiorgio Soluri si è insediato alla guida della direzione regionale Inail Sicilia, nella sede di viale del Fante a Palermo. Leggi anche: Cambio al vertice del Conservatorio. Bruno lascia, Costa nuova direttrice