Cambio al vertice dell' Inail in Sicilia | Giorgio Soluri è il nuovo direttore regionale

Giorgio Soluri ha assunto la carica di direttore regionale dell’Inail in Sicilia. L’insediamento è avvenuto presso la sede di viale del Fante a Palermo. La nomina riguarda la gestione delle attività dell’ente nella regione. Soluri ha preso ufficialmente servizio come nuovo responsabile della direzione regionale dell’Inail Sicilia.

Giorgio Soluri si è insediato alla guida della direzione regionale Inail Sicilia, nella sede di viale del Fante a Palermo. Nato a Palermo nel 1962 è entrato nei ruoli dell'istituto nel 1990 dove ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali.

