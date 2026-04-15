La Juventus si appresta a salutare Andrea Cambiaso, che potrebbe trasferirsi altrove. Se questa operazione si concretizzasse, il club dovrebbe individuare un nuovo giocatore per occupare il ruolo sulla fascia sinistra. Nel frattempo, l’allenatore ha indicato tre nomi come possibili sostituti in vista della prossima stagione. La trattativa per il trasferimento di Cambiaso sembra essere in fase avanzata.

di Alessio Lento La Juventus si prepara a salutare Andrea Cambiaso. Se il suo trasferimento dovesse concretizzarsi, il club si troverebbe a dover trovare una valida alternativa per la fascia sinistra. In questo scenario, Luciano Spalletti, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028, avrebbe già individuato alcuni nomi che potrebbero fare al caso della sua squadra. Le opzioni di Spalletti: De Cuyper, Tavares e Araujo. Secondo quanto riportato da Luca Momblano, esperto di mercato, su Juventibus, sono tre i giocatori che Spalletti avrebbe individuato come possibili sostituti di Cambiaso. I nomi in cima alla lista sarebbero quelli di Maxim de Cuyper del Brighton, Nuno Tavares della Lazio e Maximiliano Araujo dello Sporting CP.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cambiaso lascia la Juventus, ecco i tre giocatori che vuole Spalletti

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