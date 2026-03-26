Il commissario tecnico ha comunicato i nomi dei 24 calciatori scelti per la partita tra Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì sera a Bergamo alle 20:45. Tra i convocati, sono stati esclusi due giocatori rispetto alla lista iniziale di 29. La partita si giocherà allo stadio di Bergamo, con il fischio d'inizio previsto per le 20:45.

Il fischio d’inizio di Italia-Irlanda del Nord si avvicina e il ct azzurro Gennaro Gattuso ha deciso quali dei 29 giocatori italiani inizialmente convocati saranno chiamati a fronteggiare l’ Irlanda del Nord allo stadio di Bergamo a partire dalle 20:45 di giovedì 26 marzo. Resteranno in tribuna 5 dei 29 calciatori convocati dall’allenatore azzurro: tra loro figurano Caprile, Cambiaso, Coppola, Scamacca e Cambiaghi. A loro si aggiungeranno anche Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni, tenuti fuori a causa di qualche problema fisico. Di seguito i 24 convocati che affronteranno la partita di stasera: Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi sono i 24 giocatori convocati per Italia-Irlanda del Nord: Gattuso lascia fuori Cambiaso e Scamacca

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