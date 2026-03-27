Spalletti pesca nel Napoli | vuole tre giocatori

Il mercato estivo si avvicina e in casa Juventus iniziano a circolare le prime idee. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, avrebbe indicato tre giocatori che vorrebbe portare con sé nella prossima stagione. La società sta valutando le richieste e le possibili strategie per accontentare l’allenatore e rinforzare la rosa. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Il mercato estivo si avvicina e in casa Juventus iniziano già a circolare le prime idee. Al centro di tutto c’è Luciano Spalletti, che avrebbe le idee molto chiare su come rinforzare la squadra. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore avrebbe chiesto alla dirigenza ben tre giocatori del Napoli Non è una sorpresa: Spalletti ha costruito gran parte dei suoi successi proprio a Napoli e sa perfettamente quali profili possono fare la differenza. Tra i nomi che circolano c’è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista fondamentale per equilibrio e qualità, uno di quei giocatori che l’allenatore ha sempre apprezzato moltissimo. Ma non finisce qui. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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