Juve Como non solo l’assenza di Nico Paz | ecco come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium L’analisi
La Juventus affronta il Como senza Nico Paz, ma anche altri giocatori sono in dubbio. La squadra di Fabregas si prepara alla sfida con diverse assenze importanti e si affida alla determinazione per cercare punti preziosi. I lariani lavorano duramente in allenamento, puntando su un attacco rapido e una difesa compatta. La partita si avvicina e i tifosi attendono di vedere come i lombardi si presenteranno all’Allianz Stadium. La sfida si gioca tra poche ore.
Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Infortunati Roma, arrivano due buone notizie per Gasperini: Wesley e Hermoso verso il ritorno in campo? Le ultime Infortunio Osimhen, si ferma l’attaccante del Galatasaray: le sue condizioni preoccupano? Le ultimissime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juve Como, non solo la squalifica di Nico Paz: come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium. L’analisi del loro momento
Leggi anche: Juve Como, che tegola per Fabregas: Nico Paz squalificato per il match in programma sabato allo Stadium! I dettagliVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve-Como senza un big! Scintille Allegri-Fabregas: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo; Juventus - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Chi gioca Galatasaray-Juventus senza l'infortunato David: non solo Openda, le soluzioni di Spalletti; Juventus in apnea: troppi dubbi prima del Como, lo Stadium non basta.
Juventus, Comolli cambia tutto, è rivoluzione: Openda e Zhegrova bocciati, chi parte. Si pensa a un colpo RealIn estate via a una nuova rivoluzione in casa Juventus. Comolli boccia i suoi stessi acquisti: via Openda e Zhegrova, tutti gli altri calciatori in partenza. sport.virgilio.it
Juve-Como, la scelta di Rocchi dopo La Penna: è l’arbitro del rigore negato a Vlahovic. E al Var...Inter-Juve è stato uno dei punti più bassi dell'arbitraggio nella storia recente della Serie A. L'espulsione di Kalulu per la simulazione plateale di Bastoni ha lasciato il segno e per questo l'AIA, l ... msn.com
SERIE A | Non solo Champions, per Juve e Atalanta 'trappole' Como e Napoli. Dopo lo spareggio flop, l'Inter a Lecce. Milan e Roma possono approfittarne. Il quadro del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook
Conferenza Spalletti pre Juve Como: “Bremer non ci sarà, David sì. Rinnovo anticipato Non cerco cose differenti” Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Como di Serie A #juventusnews24 #Conferenz x.com