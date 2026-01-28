Trovato con 100 grammi di hashish e kit per il confezionamento | arrestato 62enne

La polizia ha arrestato ieri sera Donato Donatei, 62 anni di Parabita. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato 100 grammi di hashish, un bilancino e un kit per confezionare droga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nuovi guai per un uomo di Parabita, già noto alle forze dell’ordine, e condotto in carcere per una presunta attività di spaccio: il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro. Denunciata anche una 42enne Tutti gli elementi rinvenuti rimandano ad una presenta attività di detenzione finalizzata allo spaccio. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini. A Vernole, i militari della locale stazione carabinieri hanno invece dato esecuzione a un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 33enne, già sottoposto a misura restrittiva.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nella giornata di ieri, nel centro di Napoli, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne algerino durante un normale controllo.

In auto con 1 chilo di hashish e oltre 100 grammi di cocaina: 37enne arrestato; POLIZIA DI STATO: TROVATO IN POSSESSO DI OLTRE QUATTRO ETTI DI DROGA, ARRESTATO DALLA SQUADRA MOBILE - Questura di Savona | Polizia di Stato; Due serre nel corridoio, fertilizzante in doccia e il kit per la marijuana: 37enne arrestato a Torino; Fermato sulla minicar e trovato con un etto di bulbi di papavero da oppio.

