Calhanoglu blocca il Galatasaray | Il mio unico obiettivo è lo Scudetto

Il centrocampista dell’Inter ha dichiarato di essere concentrato esclusivamente sulla squadra italiana e sulla conquista dello scudetto. Ha inoltre rifiutato l’ipotesi di un possibile ritorno in Turchia, sottolineando il suo impegno nei confronti del club in cui gioca attualmente. La sua posizione è chiara e non ci sono state altre dichiarazioni pubbliche in merito.

Il mediano dell’Inter respinge con fermezza ogni ipotesi di un ritorno in Turchia, confermando la propria totale dedizione al progetto nerazzurro e alla corsa verso il titolo nazionale. Gordon Stipic, rappresentante del calciatore, ha messo fine alle voci che collegano Hakan Calhanoglu al Galatasaray, precisando che non esiste alcun contatto o interesse concreto da parte del club di Istanbul. Nessun contatto con il Galatasaray e sul traguardo scudetto. Le indiscrezioni riguardanti un possibile trasferimento del centrocampista verso il campionato turco sono state smentite categoricamente dal suo agente. Stipic ha chiarito che, nonostante le speculazioni siano riemerse negli ultimi giorni, non si sono mai verificate trattative, né durante l’ultima sessione estiva né nel recente mercato di gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calhanoglu blocca il Galatasaray: “Il mio unico obiettivo è lo Scudetto Akanji alla CBS: «Dobbiamo reagire subito, lo scudetto resta l’unico obiettivo. Contro l’Atalanta sono sicuro che…»di Redazione Inter News 24Akanji, difensore dell’Inter, ha commentato alla CBS la sconfitta dei nerazzurri nel derby contro il Milan: le sue... Leggi anche: Calhanoglu, il Galatasaray può attendere: Chivu lo vuole, lui ci pensa e il contratto...