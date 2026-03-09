Il difensore dell’Inter, Akanji, ha parlato alla CBS dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Ha affermato che la squadra deve reagire subito e che lo scudetto rimane l’obiettivo principale. Akanji ha anche espresso fiducia in vista della prossima partita contro l’Atalanta, sottolineando l’importanza di un pronto riscatto.

Inter News 24 Akanji, difensore dell’Inter, ha commentato alla CBS la sconfitta dei nerazzurri nel derby contro il Milan: le sue dichiarazioni. Dopo la cocente sconfitta nel derby di Milano, Manuel Akanji ha analizzato il momento difficile dell’ Inter ai microfoni della CBS. Il difensore svizzero ha espresso tutto il suo rammarico per il settimo incrocio consecutivo senza vittorie nella stracittadina, sottolineando come la squadra debba ritrovare immediatamente la solidità che l’ha portata in vetta. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Se siamo rimasti sorpresi dell’aggressività del Milan? No, hanno giocato come pensavamo avrebbero fatto: hanno provato a pressare e se non funzionava tornavano bassi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji alla CBS: «Dobbiamo reagire subito, lo scudetto resta l’unico obiettivo. Contro l’Atalanta sono sicuro che…»

Articoli correlati

Leggi anche: Inter, rabbia Barella: «Fuori per errori nostri, ma l’obiettivo resta lo Scudetto»

Mercato unico, l'Ue avverte: “Pronti a reagire contro misure Usa che minacciano l’autonomia normativa”L’Unione europea rivendica il diritto di regolamentare l’attività economica nel rispetto dei propri valori e avverte gli Stati Uniti: eventuali...

Approfondimenti e contenuti su Akanji alla CBS Dobbiamo reagire subito...

Inter, Akanji: Derby diversi, all’andata dominato. Mai contento quando perdi, ma…Manuel Akanji, difensore dell'Inter, intervistato dalla CBS, ha parlato così dopo la sconfitta nel derby contro il Milan ... msn.com

Akanji: Troppi errori contro il Milan, ma abbiamo ancora 7 punti di vantaggio in classificaManuel Akanji, difensore dell'Inter, ha analizzato a CBS Sports Golazo la sconfitta nel derby col Milan: Il Milan ha giocato la gara che ci. tuttomercatoweb.com